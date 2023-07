Stiri pe aceeasi tema

- Iți dorești ca businessul tau sa fie aliniat cerințelor existente in piața de profil? Alegerea corecta a opțiunilor financiare și a soluțiilor inovatoare reprezinta un pas important in acest proces. Cand vine vorba de optimizarea flotei auto, OTP Leasing

- Ai pașit de curand in lumea afacerilor sau deții deja o afacere mica, dar bine stabilita? Cu siguranța ca dezvoltarea business-ului tau este o prioritate, iar fiecare pas pe care il faci pentru a-ți extinde sau a-ți consolida activitatea necesita sprijin financiar. Cu susținerea financiara necesara,…

- Rucsacurile pentru dama sunt accesorii indispensabile in garderoba oricarei femei moderne. Ele nu doar completeaza ținuta, ci ofera și o multitudine de avantaje practice. Indiferent daca ai nevoie de un rucsac casual pentru plimbari in oraș sau de unul elegant pentru ocazii speciale, exista o varietate…

- Numarul de linkuri infectate detectate in atacuri care vizeaza furtul de date a crescut de cinci ori de la inceputul anului, ajungand pana la un sfert de milion la mijlocul lunii iunie, potrivit unei analize interne realizate de Bitdefender. Astfel, 26% dintre tentativele de phishing monitorizate au…

- Locuiești la apartament și te preocupa nu doar securitatea casei, ci și cat de tare se aud zgomotele – atat cele din casa ta spre exterior, cat și invers. Poate ca una din cele mai bune investiții pe care le poți face se refera la schimbarea ușii. Indiferent in ce stadiu de renovare ești cu […] Articolul…

- Majorarea pensiilor romanilor este unul dintre subiectele fierbinți, aflate pe agenda politicii, mai ales in momente cheie. Daca actuala Coaliție a inceput sa dea vouchere pensionarilor, despre majorarea veniturilor se vorbește des, dar nu se simte in buzunare. PSD și PNL, aflate acum la Guvernare nu…

- Deja a fost publicat Ordinul in Monitorul Oficial. Comitetul are misiunea de a sprijini MCID in exercitarea atribuțiilor sale de autoritate de stat in domeniul cercetarii-dezvoltarii, inovarii și digitalizarii, prin propuneri privind reglementarea, coordonarea, monitorizarea si evaluarea activitaților…

- Lider, militant al șanselor egale, motor și centru al schimbarii educaționale. Toate acestea sunt rolurile pe care fiecare director trebuie sa le indeplineasca zi de zi, la școala. Formarea obligatorie in managementul educațional este soluția de sprijinire a directorilor pentru dezvoltarea abilitaților…