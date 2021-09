VIDEO/Incendiu la o rafinărie din Ploiești, cu degajări mari de fum Un incendiu a izbucnit, marți, la o rafinarie din Ploiești. Din cauza degajarilor mari de fum, autoritațile au trimis populației un mesaj Ro-Alert. Din fericire, pompierii au intervenit de urgența și au reușit sa stinga flacarile in scurt timp. ISU Prahova a anunțat ca flacarile au afectat o suprafața de 400 de metri patrați. La […] The post VIDEO/Incendiu la o rafinarie din Ploiești, cu degajari mari de fum appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu uriaș a avut loc in zona de nord a Capitalei, in Sectorul 1, sambata, in jurul orei 21:30, intr-un bloc aparent nelocuit, dintr-un cartier rezidențial, in strada Parcului, potrivit Antena 3. Sunt degajari importante de fum, iar flacarile au putut fi observate de la distanțe de kilometri.…

- Circulația este intrerupta total pe sensul catre Pitești și pe a doua banda pe celalalt sens, din cauza fumului degajat in urma unui incendiu care a izbucnit, luni, la un TIR. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, incendiu s-a produs la nivelului unui autotren, aflat pe banda de urgența,…

- Un incendiu violent de vegetatie a izbucnit, marti, pe un camp din apropiere de Centura Capitalei, in fosta zona industriala a orașului Popești-Leordeni. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea flacarilor. Flacarile puternice au cuprins vegetația uscata de pe un campul aflat in…

- Un incendiu a izbucnit, luni, in Muntii Capatanii, in judetul Valcea, primele estimari ale padurarilor aratand ca patru hectare de teren pe care cresteau puieti de brad si copaci tineri au fost cuprinse de flacari. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Valcea, focul a pornit pe un fond…

- Un incendiu cu mari degajari de fum, a izbucnit, luni dimineata, la un depozit de fier vechi din Zalau, informeaza Agerpres. La fata locului actioneaza trei autospeciale de stingere. “Pompierii zalauani intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o serie de deseuri depozitate in cadrul unei…

- Un incendiu a izbucnit vineri la fostul Hotel Ibis, in prezent Continental, din Constanța. Flacarile au aparut in zona acoperișului. Pompierii intervin și, potrivit primelor informații, incendiul ar fi fost provocat de un aparat de aer condiționat. Incendiul a fost anunțat la 112. Acesta a aparut in…

- Un numar de 25 de persoane au fost evacuate din locuințe, joi dimineața, din cauza unui incendiu izbucnit la acoperișul unui bloc din Campina, județul Prahova. Incendiul a izbucnit, in jurul orei 4.00, la acoperișul unui bloc din Campina, de pe strada 1 Mai. Ca masura de protecție, pompierii au evacuat…