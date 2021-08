Un copil in varsta de 7 ani a murit in urma unui accident care a avut loc in județul Dolj. Acesta a fost lovit in plin de o mașina, al carui șofer a fugit imediat dupa producerea impactului. Potrivit Poliției Dolj, accidentul s-a produs, duminica dupa-amiaza, pe DN 55 A, in comuna Bistreț. O fetița, […] The post VIDEO/Imagini șocante in Dolj. Un copil, lovit in plin de o mașina. Șoferul a fugit de la locul accidentului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .