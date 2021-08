Furtuna, care s-a abatut in noaptea de sambata spre duminica peste Brașov a facut ravagiii. A plouat fara intrerupere, iar apa a distrus un dig din cartierul Stupini, cel mai grav afectat de fenomenele meteo. Apa depașește pe alocuri un metru, iar zeci de pompieri au fost chemați de acasa. Peste 150 de locuințe sunt […] The post VIDEO/GALERIE FOTO Peste 150 de case inundate in cartierul Stupini din Brașov. Zeci de pompieri au fost chemați de acasa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .