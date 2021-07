Cea mai afectata dintre localitație din județul Alba este Ocoliș unde, la stația meteo, s-au inregistrat precipitații fara precedent, de 250 de litri/mp in mai puțin de 24 de ore. Viitura care a maturat localitatea a facut prapad. Cele mai insemnate pagube materiale au avut loc in urma unei viituri puternice pe raul Ocoliș, in […] The post VIDEO/GALERIE FOTO Efectele precipitațiilor istorice din județul Alba: Zeci de case și mașini distruse, copaci la pamant, alunecari de teren appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .