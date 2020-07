VIDEO|Furtuna a făcut prăpăd în Craiova. Străzi inundate și mașini distruse după potop Furtuna a facut prapad in Craiova, unde mai mulți copaci au fost smulși de vant, ia mai multe locuințe au fost inundate. De asemenea, in județul Dolj a lovit și grindina minute in șir. Vremea a facut pagube insemnate și in Maramureș.Ploaia torentiala care a cazut, luni dupa-amiaza, in Craiovaa inundat unele strazi, in special din zonele joase ale orasului, iar condusula devenit o adevarata provocare. Mai mult, zeci de locuințe au fost inundate.Deasemenea din cauza vantului puternic mai mulți copaci au fost doborați de vant.In județul Dolj a lovit grindina minute in șir, iar culturile agricole.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

