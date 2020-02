VIDEO/FOTOGALERIE ​Test Drive cu Ford Puma, felina din inima Olteniei

Stiri pe aceeasi tema

- Povestea Ford Romania la Craiova a inceput in urma cu 12 ani. Astazi, cea mai mare companie de productie din industria Craiovei si cel mai mare angajator vrea sa atinga o productie de 1.000 de masini pe zi. O masina va fi fabricata la fiecare 67 de secunde. Vehiculele produse la Craiova vor ajunge si…

- Ilan Laufer, președinte Platformei Social Liberale și fost ministru in Guvernul Romaniei, anunța ca PSL pune bazele unei organizații puternice in capitala Olteniei/''Ieri, 2 februarie, echipa PSL a ajuns la Craiova. Aici echipa PSL s-a intalnit cu zeci de simpatizanți si oameni dornici sa…

- Presa internaționala a speculat spre sfarșitul anului trecut ca Ford intenționeaza sa lanseze o versiune de performanța pentru noul SUV Puma produs la uzina de la Craiova. Informațiile au fost amplificate și de o serie de imagini sub camuflaj cu un prototip de teste, insa pana in prezent oficialii Ford…

- Ford a anunțat in aceasta saptamana ca noul SUV Puma produs la uzina de la Craiova este primul sau model care beneficiaza de noul sistem Local Hazard Information. Bazat pe serviciul Here Hazard Warnings, noul sistem ofera șoferilor alerte automate in timp real cu privire la condițiile de drum. Prin…

- ​Doua mașini foarte relevante pentru piața din România și chiar și pentru cea europeana, Ford Puma și Volkswagen Golf 8, au obținut 5 stele din 5 posibile la testele de siguranța auto Euro NCAP – organismul european independent de certificare a siguranței automobilelor. Audi Q8, Nissan Juke,…

- Noul sistem pentru case inteligente (smart home) care gestioneaza incalzirea, iluminatul și securitatea domiciliului este disponibil in magazinele online Amazon și prin canalele de vanzare Enel X și Endesa Energia. Noua soluție pentru casele inteligente a Enel X, care ajuta familiile sa economiseasca…