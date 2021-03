Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un alt depozit, comisarii au gasit ulei de motor uzat, de la autovehiculele scoase din uz. Cei vizati sustin insa ca ar fi... grasime de porc, topita. – Topim carnea bucati asa. – E untura aici? – Da! – Ia gustati. E untura? Ca e ulei ars. – Nu, e untura. Un depozit de fier vechi a intrat in atentia…

- Mulți copii pasionați de automobilism viseaza la o replica in miniatura a mașinilor exotice pe care le vad in reviste, sau poate chiar in garajul parinților. Cei de la Porsche s-au gandit la aceasta situație și, in 1983, au produs o replica pentru copii a modelului 911 Cabriolet. Denumit Porsche 911…

- Comisia Europeana (CE) ar trebui sa stabileasca o data pentru interzicerea vanzarilor masinilor echipate cu motoare diesel sau pe benzina in blocul comunitar, in vederea alinierii sectorului transporturilor la obiectivele climatice, au cerut miercuri noua state membre UE, transmite Reuters. Conduse…

- In 2020 dintr-un salariu mediu lunar au putut fi procurate 500 litri de Benzina 95, cea ce este cu 117 litri sau 30% mai mult decat in 2019, cand de un salariu mediu lunar puteau fi procurate doar 390 litri de benzina. Aceasta creștere este cea mai mare din toate timpurile, susține expertul economic,…

- În acest sens, forul județean a organizat saptamâna aceasta o dezbatere publica privind viitorul regulament. Zeci de clujeni au luat parte la dezbaterea privind regulamentul de navigație pe lacurile Tarnița și Fântânele,…

- Privind-o, ne duce cu gandul la Bojdeuca lui Ion Creanga din vestitele „Amintiri din copilarie”. Este o casa in inima Oasului, ridicata pe undeva prin veacul al XVII-lea. Avand in vedere caracterul pitoresc al constructiei, pe casa și-au pus ochii și cei de la Muzeul Satului din Bucuresti, dorind sa…

- Veste proasta pentru soferi. Carburanții s-au scumpit in Romania, iar prețul benzinei și al motorinei revine rapid la valorile de la inceputul anului 2020, inaintea pandemiei de coronavirus. Benzina și motorina au sarit de pragul psihologic de 5 lei pe litru la majoritatea stațiilor de carburanț. Romania…

- Lotus a anunțat in 2020 o schimbare radicala de abordare, ca o continuare a proiectului hypercar-ului electric Evija. Șeful Phil Popham a dezvaluit ca producatorul vrea sa dezvolte o gama de modele 100% electrice, iar ultimul Lotus cu motor pe benzina va fi lansat in cursul lui 2021. Informații neoficiale…