​VIDEO/FOTOGALERIE Ford Focus 2018. Nouă generație, spirit diversificat Ford Focus a ajuns la a patra generație in 2018 și are versiuni mai diverse ca niciodata. Pe langa liniile de echipare cunoscute (Trend, Titanium, ST Line), modelul compact american a primit și o versiune Vignale (cu aspirații premium) și una Active (cu veleitați de crossover). Vor urma in anii urmatori variantele de inalta performanța ST și RS, dar pana atunci iata un un review cu un clasic 1.5 TDCi cu… atenție!… transmisie automata cu 8 trepte.. Detalii in clipul de mai jos. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In 1997, Mercedes-Benz lansa prima generație a SUV-ului Clasa M, cunoscut și sub numele de ML. Schimbarea denumirilor in cadrul Mercedes-Benz a facut ca in toamna anului 2015, nemții sa aduca in fața publicului SUV-ul GLE: un facelift gandit pentru a treia generație a lui ML. Acum, constructorul din…

- Mercedes-Benz a intrat in linie dreapta cu pregatirile pentru lansarea noii generații Clasa B. Fotografii spion au surprins modelul in timpul testelor finale desfașurate in Marea Britanie, iar conform zvonurilor, prezentarea monovolumului va avea loc in cadrul Salonului Auto de la

- Mercedes-Benz a intrat in linie dreapta cu pregatirile pentru lansarea noii generații Clasa B. Fotografii spion au surprins modelul in timpul testelor finale desfașurate in Marea Britanie, iar conform zvonurilor, prezentarea monovolumului va avea loc in cadrul Salonului Auto de la Paris din luna octombrie.…

- Moda electrificarii a inceput sa prinda contur la majoritatea constructorilor, iar producatorii premium se lauda deja cu modele electrice precum Mercedes EQC (lansat pe 4 septembrie), Audi e-tron (lansare oficiala pe 17 septembrie) sau BMW iX3 (așteptat in 2020). In ceea ce ii privește pe cei de la…

- Acest lucru era de asteptat pentru ca atat VW cat si Ford nu au dezvoltat motorizari pe benzina care sa corespunda normelor de poluare care urmeaza sa intre in vigoare incepand cu acest an. De fapt in gama VW Golf nu mai exista decat un micut 1.0 TSI de 85 CP sau 110 CP,…

- Ford a deschis listele de precomenzi pentru noua generație Focus, model pe care il vom putea admira in showroom-uri incepand cu luna septembrie. Noua generație a modelului de clasa compacta a fost dezvoltata de la zero și introduce o noua filozofie de design. Ford Focus ara la baza platforma Ford C2,…

- Surse apropiate Ford afirma ca viitoarea generație Ford Focus ST va miza in continuare pe motorul de 2.0 litri pe benzina. Unitatea ar urma sa ofere peste 250 CP. Aceleași voci spun ca americanii nu renunța nici la versiunea echipata cu motor diesel.