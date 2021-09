Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, ofițerii CNA, SIS și procurorii au descins cu percheziții la Aeroportul Internațional Chișinau, informația fiind confirmata de catre Angela Cibotaru-Starinschi, ofițerul de presa al CNA. “Sintem la Aeroportul Internațional Chișinau, unde desfașuram acțiuni intr-un dosar de corupție,…

- Ofițerii CNA și SIS au descins cu mai multe perchziții in acecasta dimineața la Aeroportul Internațional Chișinau. Informația a fost confirmata de catre Angela Starinschi, ofițerul de presa al CNA. De alta parte, potrivit surselor Deschide.MD, in cadrul operațiunii cel puțin 12 polițiști de frontiera…

- La Aeroportul Internațional Chișinau se desfașuram acțiuni intr-un dosar de corupție, de catre Centrul Național Anticorupție impreuna cu Serviciul de Informații și Securitate, sub conducerea procurorilor anticorupție.

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti efectueaza cercetari intr-un dosar in care politistii Capitalei au efectuat 19 perchezitii in Bucuresti si sapte judete, la persoane banuite de evaziune fiscala in urma unor achizitii fictive, cu un prejudiciu estimat la circa trei milioane de lei.…

- Serviciul de Informații și Securitate (SIS) anunța ca astazi, 6 septembrie, a fost creata o subdiviziune cu atribuții in domeniul verificarii de integritate. Potrivit SIS, scopul a fost de a eficientiza realizarea obiectivelor prin valorificarea și generalizarea bunelor practici internaționale,…

- Politisti de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare, joi dimineata, cinci mandate de perchezitie in Capitala si judetul Iasi. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, activitatile…

- Serviciul de Informare și Securitate (SIS) neaga existența unor informații sau imagini in legatura cu acuzațiile ex-deputatului romin, Cristian Rizea, care l-a invinuit pe liderul Platformei DA, Andrei Nastase de luare de mita in perioada cind deținea funcția de ministru de interne. „Serviciul de Informații…

- CHIȘINAU, 5 iul – Sputnik. Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale in comun cu Serviciul de Informații și Securitate au descins in aceasta dimineața la domiciliile, in birourile și automobilele mai multor persoane.SIS al RM Șase indivizi, reținuți pentru trafic de…