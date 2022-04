Trei barci cu 21 de persoane s-au rasturnat la un concurs de rafting, pe raul Jiu. ISU Hunedoara a anunțat ca unul dintre ocupanti a fost declarat decedat, un barbat 35 de ani, o alta persoana, o femeie 33 de ani, a fost transportata la spital in stare hipotermica si alte 20 sunt in evaluare […] The post VIDEO/FOTO Trei barci cu 21 persoane s-au rasturnat in raul Jiu. O persoana a murit, altele au fost duse la spital appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .