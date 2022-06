Stiri pe aceeasi tema

- Update 9.10: Sunt vizați membrii clanului Zoicarenilor in sectorul 2 al Capitalei Articol inițial: Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate București – Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala, fac miercuri 11 percheziții in București…

- Procurorii DIICOT, impreuna cu ofiteri de Politie judiciara de la Serviciul Antidrog, efectueaza, miercuri, 11 perchezitii domiciliare in Capitala si in judetul Ilfov, in cadrul unei actiuni de destructurare a unei grupari de traficanti de droguri, specializata in distribuirea

- Dealerii de droguri care au vandut stupefiante in incinta Arenei Naționale, la festivalul Saga, au dublat prețurile. Anchetatorii spun ca, la eveniment, au fost prezenți dealeri din mai multe orașe ale țarii și inclusiv din strainatate. Cele trei zile de festival au reprezentat o oportunitate uriașa…

- Inca un tanar care s-a distrat la Festivalul Saga din Capitala a ajuns in coma la spital, din cauza unei supradoze. Jandarmeria a anuntat ca au fost deschise pana acum peste 70 de dosare penale pentru consum ori detinere de droguri. Doi tineri au murit și alți doi sunt in stare grava, internați la Spitalul…

- Cinci tineri care au participat la festivalul Saga din Capitala, weekendul acesta, au fost transportați la spital dupa ce au intrat in stop cardiac din cauza consumului de stupefiante. Doi dintre tineri au decedat dupa cateva ore, in care medicii s-au luptat sa ii salveze. Poliția Capitalei a primit…

- UPDATE: Surse din ancheta spun ca, la prima verificare, a luat foc un cablu de degivrare de pe exterior, din burlan. La fața locului au fost chemați electricienii, care vor face toate verificarile necesare. Un incendiu a izbucnit, marți dimineața, la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitala. Din primele…

- Un incendiu a izbucnit, marți dimineața, la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitala. Din primele informații, focul a izbucnit la acoperișul Unitații de Primiri Urgențe. Nu exista victime. „In jurul orei 7.00 am fost anunțați cu privire la un incendiu produs la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului…

- Zeci de procurori DNA, DIICOT și de la Parchetul de pe langa Tribunalul București, dar și judecatori, avocați, sportivi de performanța și amatori au alergat, in weekend, pentru o cauza nobila: o noua camera de audiere pentru copiii-victime ale infracțiunilor, care urmeaza sa fie amenajata la sediul…