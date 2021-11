VIDEO/FOTO Traficanți, prinși cu cannabis și cocaină. Drogurile urmau să ajungă la consumatorii din București și Ilfov Patru persoane, care vindeau droguri consumatorilor din București și Ilfov, au fost reținuți, dupa ce au fost prinși cu cannabis și cocaina. Potrivit DIICOT, procurorii au dispus reținerea pe o perioada de 24 de ore a patru persoane, acuzate de trafic internațional de droguri de risc și mare risc și trafic intern de droguri de […] The post VIDEO/FOTO Traficanți, prinși cu cannabis și cocaina. Drogurile urmau sa ajunga la consumatorii din București și Ilfov appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

