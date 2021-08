VIDEO/FOTO. România, măturată de furtuni. Cod ROȘU în mai multe județe, grindină de mari dimensiuni în apropierea Capitalei Romania este maturata de furtuni, țara noastra aflandu-se sub o avertizare Cod portocaliu pentru urmatoarele 48 de ore. Joi seara, specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis 10 avertizari Cod rosu de vijelii. Vantul a batut cu putere, s-au inregistrat cantitați impresionante de precipitații, iar in apropierea Capitalei, in comuna Berceni, a cazut grindina […] The post VIDEO/FOTO. Romania, maturata de furtuni. Cod ROȘU in mai multe județe, grindina de mari dimensiuni in apropierea Capitalei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

- Meteorologii au actualizat, miercuri, avertizarea de canicula si anunta ca valul de caldura va fi dublat de furtuni in mai multe zone. In mai multe judete a fost emis cod portocaliu de canicula. Temperaturi vor urca la 38 – 40 de grade, la umbra. Potrivit meteorologilor, pana sambata, valul de caldura…

- Tulpina indiana Delta a virusului SARS-COV-2 a fost confirmata in 9 județe, unde au fost inregistrate pana acum 57 de cazuri. O persoana de 72 de ani, nevaccinata anti-COVID-19 a murit, au anunțat, miercuri, reprezentanții Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea (CNCAV). …

- Sute de turiști au fost alungaț, marți, de pe plaja din Eforie Nord de o furtuna puternica. Litoralul a fost ieri sub avertizare de vreme severa. Turiștii povestesc ca norii s-au adunat deodata. Vantul a inceput sa bata puternic, iar obiectele de pe plaja, inclusiv umberelele și șezlongurile au fost…

- Meteorologii au emis, luni, doua avertizari Cod galben. O alerta anunța canicula in 22 de județe, iar alta, instabilitate atmosferica in 13 județe. Bucureștiul este sub avertizare Cod galben de disconfort termic. Luni intre orele 12.00 – 22.00, in nordul Munteniei, in sud-vestul Moldovei și in zona…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de furtuni, valabila in toata tara, pana sambata seara, iar in 39 de judete si in Bucuresti va fi Cod portocaliu de vijelii puternice, grindina si cantitati de apa insemnate. Totodata, au fost actualizate avertizarile de canicula, intrucat vineri valul de…

- Meteorologii au emis un Cod Galben de furtuni, valabil joi intre orele 12.00 – 23.00, in 31 de județe. Urmeaza trei zile de ploi torențiale și vijelii. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo ce anunța perioade in care instabilitatea atmosferica se va manifesta prin averse ce…

