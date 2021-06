Stiri pe aceeasi tema

- Trupele speciale ale Poliției din Maramureș au intervenit, alaturi de Serviciul Arme, pentru eliberarea unui pui de urs in varsta de 4 luni care era ținut in captivitate intr-o magazie de catre un barbat din Borșa. Polițiștii au gasit in locuința lui peste 40 de kilograme de carne, ce pare a fi de vanat,…

- Mii de oameni au iesit in strada in marile orașe, in noaptea de duminica spre luni, pentru a protesta fata de masurile prin care circulatia este interzisa dupa ora 20.00, iar magazinele și terasele se inchid de la ora 18.00. In București, sute de persoane nemultumite au iesit pe strazi, duminica noaptea.…

- Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat, joi, ca se va putea calatori fara intrarea in carantina dinspre Marea Britanie catre Romania, dupa ce Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat. “A fost aprobata lista tarilor, zonelor sau teritoriilor…

- Un barbat din Galați a fost vaccinat cu a doua doza, la doar cinci saptamani dupa prima doza, dupa ce a motivat ca pleaca in strainatate și nu se poate prezenta la rapel. Barbatul a primit prima doza din serul de la AstraZeneca pe 16 februarie. Rapelul era programat pe 14 aprilie, in sistemul național,…

- Un accident deosebit de grav a avut loc in județul Buzau, marți dimineața. Trei oameni au murit și doi sunt in stare grava. Șoferul și cei patru pasageri erau colegi și se intorceau de la serviciu. Accidentul a avut loc intre localitațile Glodeanu Siliștea și Carligu Mic din județul Buzau. Din primele…

- Senatoarea Diana Șoșoaca, care a condus protestul anti-restricții de sambata, din Capitala, a fost amendata, a declarat, luni, premierul Florin Cițu. El susține ca nu are nimic impotriva protestelor, dar oamenii trebuie sa respecte regulile impuse de pandemie. Prim-ministrul susține ca exista, din pacate,…

- Comitetul Național de Vaccinare din Romania s-a intrunit azi in ședința pentru a decide asupra celor peste 4000 de doze AstraZeneca din lotul ABV2856, dupa ce ieri Agenția europeana a medicamentului a anunțat ca, in urma evaluarii, s-a constatat ca beneficiile imunizarii depașesc potențialele riscuri.…

- Aproximativ 600 de kilograme de uraniu saracit, material radioactiv, au fost descoperite pe platforma fostei fabrici Vulcan din Sectorul 4 al Capitalei. Este vorba despre mai multe instalații abandonate intre ruinele fabricii. Totul a ieșit la iveala o data cu demolarea unei cladiri ce a aparținut Nuclear…