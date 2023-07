Stiri pe aceeasi tema

- Vijeliile și precipitațiile abundente au provocat pagube in 22 de județe și in municipiul București, transmite ISU.„53 de localitați din 22 de județe (AB, AG, BC, BH, BT, BV, CS, CT, CV, HR, HD, MM, MS, NT, OT, SM, SB, SV și TL) și municipiul București au fost afectate, in cursul zilei de ieri, de…

- Un numar de 99 de centre sociale au fost inchise ori au activitatea suspendata, in urma verificarilor efectuate in perioada 10-19 iulie 2023 de echipe mixte de control. Conform datelor ANPIS, cele mai multe dintre aceste centre sunt in municipiul Bucuresti – 44, respectiv, 11 in sectorul 1, noua in…

- Cinci persoane, care așteptau autobuzul in stație, in dreptul parcarii de la Piața Drumul Taberei, din Sectorul 6, au fost la un pas sa fie spulberate de un șofer care a pierdut controlul volanului și a intrat in plin in stalpișorii de protecție. „Cinci persoane, care așteptau autobuzul in stație, in…

- Meteorologii anunta averse cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, in sud-vestul tarii in intervalul 1 iulie, ora 18.00 – 2 iulie, ora 6.00. ”In intervalul mentionat vor fi perioade cu averse, descarcari electrice, izolat grindina si local intensificari…

- Un polițist din Milano, Italia, a fost lasat lat in plina strada dupa ce un roman i-a dat un pumn. Polițistul incercase sa desparta doi barbați care se luasera la bataie.Concret, doi barbați au inceput sa se cearte la intersecția dintre via Vittor Pisani și via San Gregorio, in apropierea garii centrale…

- Meteorologii au anuntat ploi torentiale si instabilitate atmosferica temporar accentuata in cea mai mare parte a tarii sambata, fiind emise avertizari cod galben si portocaliu. In schimb, in Bucuresti vremea va fi calda si frumoasa, iar temperatura va ajunge pana la 31 de grade. O avertizare god galben,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare Cod galben de furtuni valabila pe parcursul zilei de joi in 17 judete. Potrivit meteorologilor, in intervalul orar 12:00 – 23:00, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice,…

- Ioana Theodoru Locuitorii din București și județul Ilfov sunt terorizați de aparițiile, tot mai frecvente, ale vulpilor. Fie ca sunt vazute prin gradini, pe campuri, chiar și prin parcuri, vulpile dau bataie de cap orașenilor care nu sunt foarte obișnuiți cu prezența lor. Chiar și specialiștii de la…