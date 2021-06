VIDEO/FOTO Ploile au făcut prăpăd la Galați. Sute de apeluri la 112 după ce apa a acoperit străzile și a inundat casele Mai multe zone ale orașului Galați au fost inundate, miercuri seara, in urma unei ploi torențiale care a fost insoțita de grindina, fulgere și tunete. Autoritațile au emis un cod roșu și au trimis populației mesaj RO ALERT. Ploaia torențiala a inceput in jurul orei 19.00. Grindina a rupt copaci, iar strazile au fost inundate […] The post VIDEO/FOTO Ploile au facut prapad la Galați. Sute de apeluri la 112 dupa ce apa a acoperit strazile și a inundat casele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

