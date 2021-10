Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii prahoveni fac, joi, descinderi in mai multe localitați din județ, in special in zona rurala, intr-un dosar privind vaccinari fictive. Sunt vizate mai multe centre de vaccinare, iar peste 40 de persoane vor fi duse la audieri, inclusiv asistenți medicali. Ancheta in acest caz a inceput in…

- Procurorii DIICOT Olt si politistii de combatere a criminalitatii organizate au perchezitionat, marti, patru locuinte ale unor persoane banuite de trafic si consum de droguri si substante psihoactive, in judetele Olt si Dolj, in urma actiunilor fiind ridicate mai multe sabii si cutite, un pistol…

- Un preot de 40 de ani, din Italia, a fost plasat recent in arest la domiciliu pentru trafic de droguri, și este suspectat ca a organizat petreceri cu zeci de participanți carora a omis sa spuna ca este seropozitiv. Don Francesco Spagnesi, fost paroh din Castellina di Prato, a fost arestat saptamana…

- Zeci de tablouri, furate la inceputul acestui an din Belgia, au fost descoperite de polițiști intr-o locuința din București. Poliția Capitalei a transmis ca cercetarile in acest caz vizeaza furtul unor obiecte de arta – tablouri, fapta savarșita pe teritoriul Regatului Belgiei in luna martie a acestui…

- Zeci de persoane sunt acuzate ca au prejudiciat firme din UE, SUA și Asia cu peste un milion de dolari, dupa ce au postat pe diverse portaluri de comerț online oferte avantajoase false de vanzare de produse. Poliția Romana a anunțat, marți, ca a fost documentata activitatea infracționala a unor persoane…

- Autoritatile din Teleorman au activat miercuri seara Planul rosu de interventie, dupa ce un autoturism a acrosat doua caruțe. Din primele informatii, accidentul s-a soldat cu cel puțin opt victime, dintre care doua au murit. Traficul in zona este blocat. Potrivit autoritatilor, accidentul s-a produs,…

- Interlopul din Targoviște este un client vechi al Poliției din Dambovița. El a realizat transmisiunea live pe facebook dupa ce a ramas fara permis, fiind depistat in trafic conducand sub influența substanțelor interzise. S-a filmat, fluturand o arma incarcata cu gloanțe și o grenada, amenințandu-l pe…

- Circulatia autovehiculelor a fost afectata, joi, pe DN 73, in zona localitatii Fundata, din cauza unei ploi torentiale care a rupt mai multi copaci si a dus aluviuni pe carosabil, a informat DRDP Brasov, potrivit Agerpres. “Echipele DRDP intervin pentru remedierea situatiei, dar, pana atunci, va rugam…