VIDEO/FOTO Patru morți într-un accident înfiorător petrecut în Ialomița Tragedie pe DN2, miercuri dimineața. Patru oameni au murit și alți doi au fost raniți grav dupa ce doua doua autoutilitare și un autoturism s-au ciocnit violent, intre localitațile Movilița și Sinești. La fața locului a fost solicitat elicopterul SMURD. Patru oameni au murit, iar alți doi au fost raniți, dupa un carambol in care […] The post VIDEO/FOTO Patru morți intr-un accident infiorator petrecut in Ialomița appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

