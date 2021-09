VIDEO/FOTO Nouă indieni ascunşi într-un camion, descoperiți la frontieră Politistii de frontiera satmareni au descoperit noua cetateni indieni, care au incercau sa iasa ilegal din Romania, ascunsi in compartimentul de marfa al unei autoutilitare. Soferul este cercetat acum pentru trafic de migranti si va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva. Potrivit Poliției de Frontiera, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a […] The post VIDEO/FOTO Noua indieni ascunsi intr-un camion, descoperiți la frontiera appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

