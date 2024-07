Video&Foto Momentul în care racheta rușilor lovește spitalul de copii din Kiev. Imagini dramatice, sute de oameni caută supraviețuitori Cel mai mare spital de copii din Kiev a fost lovit luni de o racheta ruseasca, intr-unul dintre cele mai grave atacuri asupra capitalei ucrainene din ultimii doi ani. Bilanțul precis nu este cunoscut, pentru ca o intreaga cladire a fost transformata in ruine, iar sute de oameni cauta acum supraviețuitori. Rușii au atacat și […] Articolul Video&Foto Momentul in care racheta rușilor lovește spitalul de copii din Kiev. Imagini dramatice, sute de oameni cauta supraviețuitori apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

- Cel mai mare spital de copii din Kiev a fost lovit luni de o racheta ruseasca, intr-unul dintre cele mai grave atacuri asupra capitalei ucrainene din ultimii doi ani. Bilanțul precis nu este cunoscut, pentru ca o intreaga cladire a fost transformata in ruine, iar sute de oameni cauta acum supraviețuitori.…

- Spitalul de copii „Ohmadit” din Kiev a fost lovit luni de o racheta ruseasca, provocand pagube mari, ceea ce a dus la evacuarea pacienților. Presa ucraineana scrie ca exista oameni prinși sub daramaturi. Rusia a lansat un atac extins cu rachete asupra Ucrainei, Ministerul de Interne de la Kiev vorbind…

