Misiuni de salvare dramatice se desfașoara in Vrancea, in zonele lovite de viscol. Pe Drumul Județean 205 R, la Jiliște și la Slobozia Cioraști, mai multe autoturisme și o autoutilitara au ramas blocate in zapada. In fotografiile transmise de IPJ Vrancea se poate vedea cum mai multe persoane, inclusiv un polițist, ajuta la scoaterea mașinilor din […]