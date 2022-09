Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a afirmat, vineri seara, ca Rusia a repetat la Izium scenariul de la Bucha, el afirmand ca in afara unei gropi comune, au fost gasite camere de tortura in care au fost abuzati civili din orasele ocupate. ”In regiunea Harkov, sunt in derulare investigatiie in zonele care au fost eliberate de […] The post VIDEO/FOTO. Masacrul de la Bucha, repetat la Izium. Cadavre cu mainile legate la spate, descoperite in groapa comuna. ONU trimite investigatori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .