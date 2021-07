VIDEO/FOTO Lărgirea plajei de la Mamaia, un coșmar și pentru turiști, și pentru investitori Tot mai mulți investitori sunt nemulțumiri de noua plaja din stațiunea Mamaia. Oamenii de afaceri incep sa ceara suspendarea contractelor pentru spațiile pe care le-au inchiriat. Asta, dupa ce turiștii s-au plans ca apa este prea adanca, șezlongurile sunt prea departe de mal, iar nisipul de pe plaja nu mai este fin. Oamenii de afaceri […] The post VIDEO/FOTO Largirea plajei de la Mamaia, un coșmar și pentru turiști, și pentru investitori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

