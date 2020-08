In vara anului2001, OZN-urile aveau rabdare cu oamenii, vorba lui Marin Preda. Si viceversa. Sestudiau reciproc si pe indelete. Pe 30 iunie, in acel an, un obiect luminos,maiestuos si rotund a stationat minute bune pe cerul de noapte al comuneiNanesti, Vrancea. Era intr-o sambata, dupa o ploaie zdravana. La caminul cultural se desfasura o nunta. Mai multi oameni din sat au vazut aparitia, au vazut-o si ciobanii pe deal, din stana, si un sofer care se afla in trecere pe sosea si a sunat repede la numarul de urgenta, crezand ca arde ceva in Nanesti. Putini oameni din sat au indraznit, insa, sa vorbeasca…