Stiri pe aceeasi tema

- Roger Federer (38 de ani, 3 ATP) participa zilele acestea la o serie de meciuri demonstrative desfașurate in America de Sud, unde oponent l-a avut pe Alexander Zverev (22 de ani, 7 ATP). La finalul meciului pierdut de Federer in fața lui Zverev la Buenos Aires, organizatorii au pregatit un moment special…

- Alexander Zverev l-a invins pe Rafael Nadal (Spania) scor 6-2, 6-4, in grupa „Andre Agassi" de la Turneul Campionilor. Debutul lui Rafael Nadal la Turneul Campionilor a fost marcat de multe greseli in momente importante. Ibericul, venit dupa o accidentare in zona abdominala, din cauza careia s-a retras…

- Tenismanul german de origine rusa Alexander Zverev a inceput cursa pentru apararea trofeului la Turneul Campionilor de la Londra. In prima sa partida din Grupa Andre Agassi, sportivul in varsta de 22 de ani l-a invins cu 6-2, 6-4 pe liderul mondial, spaniolul Rafael Nadal.

- Jucatorul grec de tenis Stefanos Tsitsipas (locul 6 in ierarhia mondiala) l-a invins luni pe rusul Daniil Medvedev (locul 4 mondial) in doua seturi, 7-6 (7/5), 6-4, in Grupa Andre Agassi din cadrul Turneului Campionilor, de la Londra. Pentru Tsitsipas, 21 de ani, a fost primul succes in fata rusului…

- * Sarbul Novak Djokovic si elvetianul Roger Federer vor juca in aceeasi grupa la Turneul Campionilor, la Londra, conform tragerii la sorti care a avut loc marti. La simplu, in grupa Bjorn Borg, alaturi de Djokovic si Federer se vor afla si austriacul Dominic Thiem si italianul Matteo Berrettini. Din…

- Marți a avut loc, la Londra, tragerea la sorți a grupelor pentru Turneul Campionilor. Roger Federer și Novak Djokovic se vor duela în faza grupelor, ei facând parte din Grupa "Bjorn Borg" alaturi de Dominic Thiem și Matteo Berrettini. Grupa Andre AgassiRafael Nadal…

- Tenismanul german Alexander Zverev s-a calificat, miercuri, la Turneul Campionilor, care va avea loc la Londra intre 10 si 18 noiembrie, in urma rezultatelor inregistrate miercuri la turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, transmite AFP. Zverev, detinatorul trofeului, se alatura altor sase jucatori deja…

- ​Înaintea debutului la Masters-ul de la Paris, Novak Djokovic a vorbit despre lupta de la distanța cu Rafael Nadal pentru poziția de lider mondial la finalul anului. Sârbul considera ca Nadal are mai multe șanse sa termine sezonul pe primul loc, mai ales ca el nu trebuie sa faca niciun pas…