VIDEO/FOTO Imagini înfiorătoare pe E 85. Trei tineri au murit pe loc în urma unui impact nimicitor cu un TIR Trei barbați au murit intr-un accident produs, in noaptea de joi spre vineri, pe centura orasului Focsani, intre un TIR si un autoturism. Impactul a fost atat de puternic incat mașina s-a transformat intr-un morman de fiare. Șoferul și doi pasageri din autoturism nu au avut nicio șansa. Pana și pompierii care au descarcerat victimele

