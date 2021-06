Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a fost luata de viitura la un concurs de off road. Pilotul, fost campion național, a murit O mașina a fost luata de ape, sambata, in zona Slanic Moldova, in timpul unui concurs auto off-road. Din primele informații in mașina erau doua persoane, dintre care una și-a piedut viața. „Echipajul…

- Un copil și-a pierdut viața, iar alți doi au fost raniți grav, intr-un accident de circulație care a avut loc, miercuri dimineața, in Dolj. Accidentul s-a petrecut pe Drumul Național 6, in comuna Leu, din județul Dolj. Din primele informații, se pare ca șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului,…

- Doi barbați au murit și altul a fost ranit, luni dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat de mai multe ori pe o șosea din județul Prahova. Șoferul autoturismului ar fi pierdut controlul asupra direcției, pe DJ 102 D, in comuna Baba Ana. Mașina a ieșit in afara șoselei și s-a rasturnat…

- Cel putin 11 oameni si-au pierdut viata și aproape 100 au fost raniți dupa ce un tren a deraiat, duminica dupa-amiaza, in apropiere de Cairo, Egipt, potrivit unui bilant al Ministerului Sanatatii, scrie Agerpres. Accidentul feroviar s-a produs in zona Banha (Qalyubia), la nord de orașul Cairo. Opt vagoane…