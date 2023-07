Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii constanteni au intervenit, vineri dimineata, pentru salvarea a zece copii care se antrenau cu caiacele pe un lac si au fost surprinsi de furtuna. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost anuntati vineri, in jurul orei 9.00, prin apel la 112, sa intervina…

- Meteorologii au emis vineri dimineata o avertizare meteorologica cod galben de vijelii si grindina pentru Bucuresti si mai multe zone din Ilfov, Giurgiu si Dambovita. Mai multi copaci au cazut in Capitala, zeci de masini fiind avariate. O persoana a fost surprinsa intr-un autoturism de un copac doborat…

- Procurorul Republicii Ciuvașia, Andrei Fomin, fost procuror al Crimeei, a murit in timp ce inota in raul Volga, in cadrul unei competiții, relateaza publicația rusa independenta Meduza, citand serviciul de presa al Procurorului general al Rusiei. Fomin, in varsta de 57 de ani, a murit in 1 iulie, in…

- 12 localitati din judetele Arad, Bistrita-Nasaud, Mures si Sibiu au fost afectate de inundatii joi, fiind desfasurare zeci de interventii pentru scoaterea apei din gospodarii. ”In 22 iunie, in intervalul 07.00-21.00, fenomenele hidrometeorologice prognozate pentru aceasta perioada au produs efecte…

- Cei care au fost afectati de inundatiile din ultimele zile vor fi ajutati de Guvern, a anuntat, sambata, premierul Marcel Ciolacu. „Oamenii afectati de inundatiile din ultimele zile vor fi ajutati de Guvern. Cele mai mari probleme sunt in localitatea Grecesti din Dolj, unde mai multe zeci de persoane…

- Un tanar și-a lovit strabunica in cap cu un topor de batut carnea, deoarece aceasta ar fi refuzat sa ii dea pensia. Dupa ce a ramas singur cu strabunica, de 86 de ani, i-a cerut pensia. Fiindca a fost refuzat, adolescentul s-a dus la bucatarie și a luat toporul de carne. El a lovit-o pe […] The post…

- Doi padurari din judetul Maramures au fost atacati de persoane necunoscute in timpul serviciului, iar politistii au deschis o ancheta pentru ultraj. Agresorii le-au lovit autoturismul cu bate si i-au amenintat. ”Politistii din Moisei au fost sesizati de catre un barbat de 42 de ani, prin S.N.U.A.U.112…

- Ludovic Orban a fost lovit de manifestanții AUR, in fața Parlamentului. Politicianul a fost lovit și scuipat de cei aflați pentru susținerea lui George Simion. Ludovic Orban a fost harțuit, in aceasta dimineața, de mai mulți susținatori ai coaliției AUR; fiind scuipat și lovit in timp ce incerca sa…