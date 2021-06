VIDEO/FOTO Formarea unei tornade surprinsă deasupra localităților Balotești și Buftea. Imaginea zilei surprinsă la Otopeni Mai multe persoane au surprins luni seara imagini cu o tonada in formare, deasupra localitaților Buftea și Balotești. La momentul producerii fenomenului, era in vigoare o avertizare meteo nowcasting de cod roșu pentru mai multe localitați din județul Ilfov, de ploi torențiale, vant și grindina. Și in Tulcea a fost filmata o tornada, iar la […] The post VIDEO/FOTO Formarea unei tornade surprinsa deasupra localitaților Balotești și Buftea. Imaginea zilei surprinsa la Otopeni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

