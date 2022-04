O fabrica ilegala de tigarete a fost descoperita de procurori ai Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si de politisti de frontiera in judetul Neamt. Zece persoane sunt implicate in acest caz, fabrica ilegala functionand intr-o hala dintr-un fost complex zootehnic. Tigarile pregatite pentru vanzare ar fi valorat 2 milioane de […] The post VIDEO/FOTO Fabrica ilegala de tigarete, descoperita in Neamt. Tigarile pregatite ar fi valora 2 milioane de euro pe piata neagra appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…