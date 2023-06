Un barbat a transformat doua hale din Capitala intr-o adevarata „fabrica” de canabis. Polițiștii au descoperit la percheziții 131 de plante și 61 de kilograme de droguri, dar și instalațiile necesare pentru creșterea și procesarea plantelor. Procurorii DIICOT–Structura Centrala au dispus, joi, reținerea pe o perioada de 24 de ore a unui barbat, pentru savarșirea […] The post VIDEO/FOTO. „Fabrica” de canabis descoperita in Capitala. Peste 100 de plante și zeci de kilograme de droguri, confiscate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .