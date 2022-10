Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin trei explozii s-au auzit luni dimineața in Kiev, in timp ce in oraș se aud alarmele de raid aerian. Oficiali ucraineni au transmis ca rușii au atacat capitala Ucrainei cu drone kamikaze. Totodata, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca in regiunile din estul Donețk și Lugansk…

- Mai multe explozii s-au produs, luni dimineața, in capitala Ucrainei, Kiev, dar și in alte zone din țara, la doua zile dupa deflagrația de la podul din Crimeea. „Mai multe explozii (au avut loc) in districtul Sevcenko (Sevcenskivskii), in centrul capitalei”, a anuntat pe mesageria Telegram, primarul…

- Ucraina a recucerit aproximativ 3.000 de kilometri de teritoriu in timpul contraofensivei din septembrie, a anuntat comandantul armatei ucrainene, spunand ca trupele sale au ajuns la 50 de kilometri de granița cu Rusia in regiunea Harkov. Presedintele Volodimir Zelenski a spus ca armata rusa face o…

- 22 de oameni au murit și 50 au fost raniți dupa ce bomebele rusești au cazut, miercuri, intr-un mic oraș din estul Ucrainei. Au fost lovite gara și zona din jurul acesteia. Un tren a luat foc și mai multe case au fost distruse. A fost atacul cu cele mai multe victime din ziua in […] The post FOTO. 22…

- Locuitorilor din peninsula ocupata de ruși li s-a aratat un videoclip ce le-a amintit ca Crimeea aparține Ucrainei, cadou pentru Ziua Drapelului de Stat al Federației Ruse. Hackerii ucraineni au spart serverele televiziunii din Crimeea postand un videoclip patriotic. Incidentul a fost raportat pe Twitter…

- Locuitorilor din peninsula ocupata de ruși li s-a aratat un videoclip ce le-a amintit ca Crimeea aparține Ucrainei, cadou pentru Ziua Drapelului de Stat al Federației Ruse. Hackerii ucraineni au spart serverele televiziunii din Crimeea postand un videoclip patriotic. Acest lucru a fost raportat pe Twitter…

- Locuitorilor din peninsula ocupata de ruși li s-a aratat un videoclip ce le-a amintit ca Crimeea aparține Ucrainei, cadou pentru Ziua Drapelului de Stat al Federației Ruse. Hackerii ucraineni au spart serverele televiziunii din Crimeea postand un videoclip patriotic. Acest lucru a fost raportat pe Twitter…

- Forțele ruse au lovit, marți dimineața, infrastructura portuara din regiunea Nikolaev. Anunțul a fost facut de primarul orașului Nikolaev, Oleksandr Senkevici. „O lovitura de proporții cu rachete a fost lansata asupra sudului Ucrainei din directia Marii Negre, fiind utilizate si avioane”, a declarat…