Mai multe studiouri de videochat din Galați nu și-au declarat veniturile din 2017. Polițiștii au deschis o ancheta și au descins la zeci de adrese, mai multe persoane fiind acuzate acum de evaziune fiscala. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Galați au efectuat 21 de percheziții domiciliare, in municipiile Brașov și Galați, la persoane […] The post VIDEO/FOTO Evaziune uriașa la studiouri de videochat din Galați. Nu și-au declarat veniturile de 4 ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .