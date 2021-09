VIDEO/FOTO Doi traficanți de droguri, arestați după moartea unui tânăr, care consumase substanţe cu efecte psihoactive Doi traficanți de droguri au fost arestați, dupa ce un tanar din Brașov a murit, dupa ce a consumat noi substanțe cu efecte psihoactive, pe care le cumparase de la aceștia. Potrivit DIICOT, cele doua persoane sunt acuzate de savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc, ucidere din culpa și efectuarea de operatiuni […] The post VIDEO/FOTO Doi traficanți de droguri, arestați dupa moartea unui tanar, care consumase substante cu efecte psihoactive appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

