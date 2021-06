VIDEO/FOTO Doi prahoveni au vrut să spele mașina în râul umflat de ploi. Doar pompierii i-au mai scos de acolo Doi barbați, care au vrut sa spele o mașina in raul Teleajen, au avut nevoie de intervenția pompierilor pentru a-i scoate din albia raului. Pompierii din Prahova au intervenit, vineri, in Valenii de Munte pentru a scoate din raul Teleajen un autoturism de teren. De ajutor au avut nevoie și cei doi barbați, pentru a […] The post VIDEO/FOTO Doi prahoveni au vrut sa spele mașina in raul umflat de ploi. Doar pompierii i-au mai scos de acolo appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

- Pompierii din Prahova au intervenit, vineri la orele pranzului, in Valenii de Munte pentru a scoate din raul Teleajen un autoturism. Doi barbati au avut nevoie de ajutor pentru a fi si ei adusi la mal.

- Un autoturism in care se aflau doua persoane a fost luat de un val de apa, vineri, pe raul Teleajen, in judetul Prahova. Primele date arata ca cei doi au mers cu masina in apa pentru a o spala, fiind surprinsi de viitura, noteaza news.ro. Incidentul a avut loc vineri, in zona Rizanesti din apropierea…

