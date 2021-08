VIDEO/FOTO Descoperire uluitoare la frontieră. Trei străini, ascunși în saci din plastic Polițiștii de frontiera au gasit doi cetațeni sirieni și un palestinian, ascunși intr-un TIR, in saci din plastic, respirand cu ajutorul unui furtun. Poliția de Frontiera a anunțat, vineri, ca descoperirea a fost facuta la punctul de trecere Calafat. Acolo, s-a prezentat pentru a intra in tara, un cetațean turc in varsta de 43 de […] The post VIDEO/FOTO Descoperire uluitoare la frontiera. Trei straini, ascunși in saci din plastic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

