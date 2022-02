Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din Botosani au destructurat o retea care facea contrabanda cu tigari din Republica Moldova. Marfa era dusa peste Prut cu ajutorul unor ambarcatiuni de mici dimensiuni.

- O rețea care se ocupa de contrabanda cu țigari, formata din 15 cetațeni romani și moldoveni, a fost desctructurata in Botoșani. Polițiștii au facut sambata 11 percheziții domiciliare in acest caz. Polițiștii și jandarmii au facut sambata dimineața 11 perchezitii domiciliare in mai multe locatii de pe…

- Un cetațean turc a fost prins de polițiștii de frontiera romani la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni pe sensul de ieșire din Republica Moldova, un cetațean turc care incerca sa plece cu 27,8 kilograme de chihlimbar. Incidentul a fost inregistrat joi, 27 ianuarie anul curent, in jurul orei 13.00.…

- Oamenii legii din Republica Moldova au destructurat o grupare infractionala, care a introdus in tara prin contrabanda autoturisme furate din Uniunea Europeana, dintre care 13 au fost depistate si ridicate. Cinci membri ai gruparii au fost retinuti pe un termen de 72 de ore, printre care si un politist…

- Polițiștii de frontiera din Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, duminica, 7.500 pachete cu tigari in valoare de 87.750 lei, marfa ce urma sa fie comercializata pe piata neagra de desfacere din zona. Doi cetateni ucraineni au fost retinuti pentru contrabanda, iar in continuare se fac verificari…

- Opt romani au incercat sa scape de carantina la intoarcerea in țara și au prezentat la frontiera contracte de munca false. Potrivit Poliției de Frontiera, cei opt romani s-au prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Valea lui Mihai, din județul Bihor, pentru efectuarea formalitaților de frontiera,…

- Șase moldoveni sunt cercetați pentru folosirea certificatelor de vaccinare false. Aceștia au fost identificați in ultimele 48 de ore, in punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați, la intrarea in Republica Moldova.