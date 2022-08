VIDEO/FOTO. Cultură de canabis amenajată pe 60.000 de metri pătrați într-o zonă muntoasă din Bihor. Patru persoane au fost reținute Procurorii DIICOT au reținut patru persoane, cercetate pentru trafic de droguri de risc, dupa ce au amenajat o cultura de canabis, pe 60.000 de metri patrați, intr-o zona muntoasa din județul Bihor. Potrivit DIICOT, in cursul lunii iunie a acestui an, cei patru inculpați au achiziționat un teren in județul Bihor, in suprafața de peste […] The post VIDEO/FOTO. Cultura de canabis amenajata pe 60.000 de metri patrați intr-o zona muntoasa din Bihor. Patru persoane au fost reținute appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

