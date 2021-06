VIDEO/FOTO Crater pe un bulevard din Craiova. S-a surpat asfaltul sub o maşină Un autoturism aflat pe un bulevard din Craiova, in zona unei parcari stradale, a ramas blocat, luni seara, dupa ce asfaltul s-a surpat. Craterul avea de proporții semnificative, fiind nevoie de intervenția unei autospeciale de la tractari, pentru a scoate autoturismul ce ramasese infipt cu o roata in gaura aparuta in asfalt. Mașina aparține unei […] The post VIDEO/FOTO Crater pe un bulevard din Craiova. S-a surpat asfaltul sub o masina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

