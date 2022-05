VIDEO/FOTO. Copii salvați după ce au căzut cu ATV-ul în Râpa Roșie Pompierii au reusit sa salveze victimele accidentului produs duminica la Rapa Rosie, langa Sebes, un baiat de 14 ani si o fata de 12 ani, care s-au rasturnat cu un ATV de la zeci de metri inaltime, potrivit agenției Agerpres. Mai intai a fost extras din rapa baiatul, care a fost evaluat de catre medical […] The post VIDEO/FOTO. Copii salvați dupa ce au cazut cu ATV-ul in Rapa Roșie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Pompierii si salvamontistii din judetul Alba intervin, duminica dupa-amiaza, dupa ce doi copii aflați intr-un ATV au cazut intr-o rapa cu adancimea de aproximativ 50 metri din zona Rapa Roșie.

