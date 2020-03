Stiri pe aceeasi tema

- Clinceni - Dinamo 0-1 // Cristi Pulhac (35 de ani), fostul jucator al „cainilor”, a comentat la GSP Live succesul formației lui Dusan Uhrin jr. in duelul cu ilfovenii, intr-o partida contand pentru sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Programul + rezultatele din Cupa Romaniei „In primul rand, sunt…

- Mihaela Buzarnescu (30 de ani, 112 WTA) s-a numarat printre numele sonore din sportul romanesc care și-au facut apariția la derby-ul Dinamo - FCSB, incheiat 2-1. Fostul numar 20 WTA s-a fotografiat alaturi de Ionel Danciulescu (43 de ani), directorul sportiv al lui Dinamo, și a relatat pe Instagram…

- Becali nu mai crede in titlu dupa esecul lui FCSB cu Dinamo. „Suntem vai de noi”, a declarat finantatorul.Gigi Becali s-a aratat resemnat dupa esecul lui FCSB cu Dinamo, scor 1-2. Finantatorul spune ca FCSB n-are cum sa se mai bata la titlu, iar echipa sa poate sa incheie chiar pe locul…

- Gabriel Torje s-a ințeles cu grecii pentru un contract valabil pana la finalul sezonului. Larissa este pe locul 9 in campionat, fara victorie in ultimele cinci partide. In ultimele sase luni, fotbalistul s-a antrenat singur sau alaturi de Ripensia Timisoara, echipa din Liga 2. Gabriel Torje…

- Ionuț Negoița (45 de ani), actualul patron al lui Dinamo, a fost invitat vineri la emisiunea GSP Live. Finanțatorul „cainilor” n-a ezitat sa se planga de calitatea oamenilor pe care i-a gasit in fotbalul romanesc. „Foarte puțini oameni din fotbalul romanesc se pricep. Vreau sa discut la modul general,…

- Cristi Pulhac (35 de ani), fostul fotbalist al lui Dinamo, a declarat cum proceda clubul din „Ștefan cel Mare” in momentul in care un jucator era chemat intr-o emisiune TV. „Nu ne trimiteau niciodata la emisiuni unde nu exista vreun sifon al clubului. Ni se spunea mereu: «E ok, e de-ai noștri, e perfect,…