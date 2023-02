Sume importante de bani și 36 de tablouri ale unor pictori celebri au fost ridicate in urma perchezițiilor in dosarul stimulatoarelor cardiace prelevate de la cadavre, in care un medic din Iași a fost reținut și altul a fost plasat sub control judiciar cu interdicția practicarii profesiei. ”In urma celor 24 de perchezitii efectuate ieri, […] The post VIDEO/FOTO. Averile impresionante adunate de medicii acuzati ca refoloseau dispozitive cardiace de la cadavre. 36 de tablouri valoroase, confiscate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .