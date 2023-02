Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat o scadere a populatiei de aproape 4 milioane de persoane in ultimii 30 de ani, ajungand in 2021 la nivelul din 1966, a anunțat, vineri, presedintele Institutului National de Statistica (INS), Tudorel Andrei. „Observam ca pe parcursul ultimilor 30 de ani avem o scadere a populatiei…

- Inspectorii ANPC și poliția au inchis patinoarul din Parcul IOR din sectorul 3 al Capitalei, dupa ce au gasit mai multe nereguli legate de patinele pe care le inchiriau oamenii. Conform unui comunicat de presa al ANPC, patinele erau uzate iar la standurile unde se comercializau produse alimentare au…

- In prag de Craciun, caderile masive de zapada nu au fost doar in SUA și Canada, ci și in majoritatea regiunilor din Japonia, ducand la moartea a 17 persoane in ultimele zece zile, potrivit unui bilant provizoriu publicat luni de o agentie guvernamentala, iar mii de locuinte de pe teritoriul tarii s-au…

- Cel puțin șapte persoane au fost ranite intr-o explozie produsa in apropierea unei stații de autobuz la intrarea in Ierusalim, a anunțat serviciul de ambulanța din Israel, citat de Reuters. Radioul armatei israeliene a declarat ca deflagrația a fost provocata de un dispozitiv exploziv amplasat la fața…

- Un barbat inarmat a ucis mai multe persoane intr-un supermarket Walmart marti seara, la Chesapeake, oras din statul american Virginia, au anuntat autoritatile locale, care au precizat ca printre morti se numara si atacatorul, informeaza AFP si EFE. Conform primelor informații, atacatorul s-a sinucis…

- Ministerul polonez de Externe a anuntat ca „o racheta de fabricatie ruseasca” a ucis doua persoane, marti dupa-amiaza, in satul Przewodow din estul tarii, aproape de granita cu Ucraina, si ca urmare, ambasadorul rus la Varsovia a fost convocat pentru a da explicatii, relateaza „The Guardian”. NATO se…

- Din parapet in șanț, așa a fost trasata o trecere pentru pietoni la Suceava. Oameni se uita lung la ea, nu pentru ca nu ar fi nevoie de una in zona, ci pentru ca se intreaba cum sa o și folosesca pe aceasta. Proiectul are avizul Poliției. Pe o strada, care face legatura intre zona […] The post ”Dorel”…

- O mașina a cazut in Lacul Floreasca, vineri dimineața. In autovehicul se aflau doi barbați, care au fost transportați la spital. Accidentul s-a produs vineri dimineața, in jurul orei 07.00, pe podul Floreasca. O mașina a cazut in lac și a fost acoperita de apa, imediat ce a daramat gardul de beton.…