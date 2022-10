Stiri pe aceeasi tema

- Sute de fire de flori de culorile alb, roz si albastru au fost asezate pe tot parcursul zilei de ieri pe baldachinul din curtea interioara a Catedralei Mitropolitane, unde va fi scoasa din aceasta dimineata racla cu moastele Sfintei Parascheva. Aranjamentele florale sunt aduse pentru al 19-lea an la…

- Autoritațile din Iași și reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Banatului se așteapta la cel mai mare pelerinaj din ultimii zece ani.Peste 300.000 de oameni din toata țara sunt așteptați sa vina incepand de sambata, 8 octombrie, la Iași, la pelerinajul care marcheaza sarbatoarea Sfintei Parascheva. Deși…

- Medicul Florin Rosu, managerul Spitalului de Boli Infectioase recomanda persoanelor care vin in aceste zile in pelerinaj la Mitropolia Moldovei si Bucovinei din Iasi pentru a se inchina la racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, sa aiba asupra lor si haine mai groase, o umbrela si alimente…

- Sarbatoarea de anul acesta a Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iasi este dedicata anului omagial al rugaciunii in viata Bisericii si a crestinului si anului comemorativ al Sfintilor isihasti Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama si Paisie de la Neamt.Tinand cont ca se implinesc 300 de ani de la ...

- De peste 30 de ani, Sarbatorile Iasului transforma orasul nostru intr-un loc al bucuriei, emotiei si sperantei. In fiecare toamna, in prima jumatate a lunii octombrie zecile de mii de pelerini si turisti din intreaga tara, dar si din strainatate care vin in Capitala Moldovei, precum si iesenii care…

- Moastele unui sfant nascut in urma cu 300 de ani in Ucraina vor fi aduse de la Manastirea Neamt spre inchinarea pelerinilor care vor veni, in perioada 8-15 octombrie, la Mitropolia Moldovei si Bucovinei din Iasi, pentru a se inchina la racla cu moastele Sf Cuvioase Parascheva cu prilejul praznuirii…

- In acest an, Sarbatorile Iașului se vor desfașura pe vechile amplasamente stabilite, inaintea izbucnirii pandemiei COVID. In jurul Catedralei Mitropolitane nu vor fi amplasate chioșcuri ale vanzatorilor, iar obiectele de uz bisericesc vor putea fi comercializate in locuri special amenajate. Pe esplanada…

- Racla cu Moastele Sfintei Cuvioasei Parascheva va sta timp de o saptamana in baldachinul amenajat in curtea Catedralei Mitropolitane din Iasi, sfintele moaste urmand sa fie scoase din catedrala sambata 8 octombrie, in cadrul unei procesiuni, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…