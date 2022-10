(VIDEO/FOTO) 13 morți în Zaporojie Nou atac cu rachete rusești asupra orașului ucrainean Zaporojie. Treisprezece oameni au murit, potrivit procurorului general al Ucrainei. The death toll in #Zaporizhzhia has risen to 13 people, the Office of the Prosecutor General of #Ukraine reported. 87 people were injured, including ten children. pic.twitter.com/WOPocS1OkE — NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2022 Oleksandr Starukh, șeful administrației regionale, spunea ca 12 persoane au fost ucise, nu 17, cum se anunțase inițial. Potrivit datelor sale, inca 49 de persoane au fost ranite, inclusiv șase copii. Atacul, care a inceput sambata, in jurul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

