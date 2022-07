Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter in care se afla un roman, doi moldoveni si un grec s-a prabusit in Marea Egee, miercuri dupa-amiaza, in timp ce participa la o operatiune de stingere a unui incendiu forestier pe insula Samos. Cetateanul roman care pilota aeronava a fost gasit in viata, doua persoane au fost declarate decedate,…

- Un elicopter si un avion privat confiscate de la oligarhul ucrainean pro-Putin Viktor Medvedciuk au fost predate fortelor armate ale tarii, potrivit unui comunicat al politiei ucrainene. Ofiterii au declarat miercuri ca au confiscat aeronava ca parte a unei investigatii in curs privind presupusul abuz…

- Un elicopter cu șase pasageri și un pilot a fost dat disparut, joi, intr-o zona montana din Italia, autoritațile desfașurand, vineri, ample operațiuni de cautare a epavei și a eventualelor victime, relateaza AFP. Potrivit jurnaliștilor din Italia, elicopterul ii transporta pe cei 6 pasageri, patru libanezi…

- Un agent al Penitenciarului Arad a fost depistat in timp ce incerca sa introduca in unitate o substanța susceptibila ca ar fi psihotropa. Descoperirea au facut-o chiar colegii agentului, in urma controlului efectuat inainte de intrarea acestuia in tura. La scanner s-a observat o punguța cu o cantitate…