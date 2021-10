Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a transmis, marti, liderilor partidelor parlamentare un document in care propune un armistitiu politic prin care sa fie sustinut un guvern minoritar pentru o perioada limitata de timp, a anuntat presedintele PNL, premierul interimar Florin Citu. “PNL este partidul care,…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a declarat, luni, dupa intalnirea cu liderul USR, Dacian Ciolos, ca acest partid a dat un raspuns "transant" ca nu sustine un guvern minoritar, ci refacerea coalitiei.

- Intalnirea de luni, dintre liderul USR, Dacian Ciolos, si premierul desemnat, Nicolae Ciuca, este una pur protocolara, Uniunea Salvați Romania pastrandu-și poziția de a nu sustine un guvern minoritar. „Nu este o intalnire de negociere. Premierul desemnat l-a contactat pe domnul Ciolos si a cerut aceasta…

- Apel al premierului desemnat, Nicolae Ciuca Nicolae Ciuca. Foto: Arhiva. Premierul desemnat astazi, Nicolae Ciuca, a lansat un apel catre toti actorii politici responsabili sa sustina formarea noului guvern, astfel încât România sa depaseasca 'cât mai rapid'…

- Premierul desemnat Dacian Cioloș a declarat miercuri dupa discuțiile cu liderii PNL și UDMR ca nu s-a luat nicio decizie privin refacerea alianței de guvernare și formarea unui nou Guvern. Premierul desemnat Dacian Ciolos a discutat, miercuri, la sediul PNL, aproximativ o ora cu Florin Cițu, Kelemen…

- Liderii USR, reuniti miercuri seara in sedinta Biroului National (BN) au decis ca, in cazul in care PNL si UDMR vor refuza refacerea coalitiei, Dacian Ciolos sa se prezinte in Parlament cu un guvern monocolor USR, au declarat surse participante la discutii pentru News.ro.t