Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter o fotografie cu un rus care, ține toate cele 4 ochiuri de la aragaz aprinse non-stop in apartamentul sau și il costa 1,44 euro pe luna. Nu conteaza ca nu este bine pentru mediu sau s-ar putea arunca in aer pe […]