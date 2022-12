Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca doreste sa intareasca cooperarea militara cu China, in cadrul unei videoconferinte cu liderul chinez Xi Jinping, laudand rezistenta Moscovei si Beijingului in fata "presiunii" occidentale, relateaza Reuters.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a declarat vineri, 30 decembrie, ca se asteapta ca omologul sau chinez, Xi Jinping, sa efectueze o vizita de stat in Rusia, in primavara anului 2023, relateaza Reuters și News.ro . Vladimir Putin si Xi Jinping au programata, vineri, o discutie prin videoconferinta.…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca dorește sa consolideze cooperarea militara cu China, in timpul unei videoconferințe cu omologul sau chinez Xi Jinping. Izolat in vest, Vladimir Putin cauta acum sprijin in Est. Președintele rus a laudat rezistența Moscovei și a Beijingului in fața „presiunilor”…

- Vladimir Putin si Xi Jinping au programata, vineri, o discutie prin videoconferinta.In declaratiile introductive. transmise in direct de televiziunea rusa de stat, Vladimir Putin a subliniat ca relatiile dintre Rusia si China sunt tot mai importante ca factor de stabilizare si a spus ca Moscova vizeaza…

- Rusia a facut tot posibilul pentru a preveni izolarea diplomatica la summitul G20 de la Bali, pe masura ce aliatii sai traditionali – China si India – au inceput sa se distanteze de razboiul din Ucraina, despre care scrie intr-un comunicat ca a cauzat pagube economice nespuse lumii. Narendra Modi, premierul…

- UPDATE Germania si China au convenit sa respinga orice idee de atac nuclear in razboiul din Ucraina, a declarat vineri cancelarul german Olaf Scholz la finalul unei vizite la Beijing, in contextul in care Rusia a evocat in mod repetat aceasta amenintare, relateaza France Presse. „Razboiul in Ucraina…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat vineri ca nu are in vedere "pentru moment" noi lovituri "masive" asupra Ucrainei, nici sa extinda mobilizarea pe care a ordonat-o in urma cu trei saptamani pentru a face fata esecurilor armatei sale, relateaza France Presse.Rusia "nu are drept obiectiv sa distruga…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis marți șefului agenției nucleare din cadrul ONU, Rafael Grossi, ca este „deschis la dialog” cu privire la centrala nucleara de la Zaporojie, situata in sudul Ucrainei, pe teritoriul controlat de forțele Moscovei, informeaza agenția France Presse, preluata…